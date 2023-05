Roi 12 12: bonne nouvelle pour le célèbre homme d’affaires malien

- Publicité-

Le célèbre homme d’affaires malien Sidi Mouctar Dembélé, plus connu sous le nom de Roi 12 12, a récemment partagé une grande nouvelle avec ses abonnés sur les réseaux sociaux : l’arrivée d’un nouveau-né dans sa famille.

Le milliardaire malien Roi 12 12 est actuellement aux anges. Dans un message publié sur ses pages sociales, l’homme réputé pour sa générosité a partagé son bonheur avec ses fans, en annonçant qu’il est devenu à nouveau papa. « Très heureux de vous annoncer la venue d’une princesse dans mon foyer. La Reine 12 12 et la Princesse 12 12 se portent bien. Je remercie le Bon Dieu de m’avoir confié sa garde et demande vos bénédictions », a-t-il écrit en légende d’une image du nouveau lutin.

Très vite, cette annonce a suscité un engouement sans précédent sur les réseaux sociaux, avec de nombreux internautes et célébrités, dont Sidiki Diabaté et Ténor, qui ont félicité chaleureusement le Roi 12 12 et sa famille, pour cette nouvelle grâce.

Une heureuse nouvelle qui marque le début d’une autre étape dans la vie de Sidi Mouctar Dembélé, qui se réjouit de partager son bonheur avec le monde entier. La naissance de sa fille est une bénédiction qu’il accueille avec gratitude et sérénité, tout en remerciant Dieu pour cette merveilleuse aventure qu’est la vie de parent.

Faut-il le rappeler, le Roi 12 12 est connu pour son engagement philanthropique en faveur de la jeunesse et des plus démunis en Afrique.

