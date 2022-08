Rihanna: son compagne A$AP Rocky inculpé pour fusillade à Hollywood

Le rappeur A$AP Rocky, célèbre compagnon de la chanteuse Rihanna se trouve dans de beaux draps. Le musicien de 33 ans est accusé d’avoir tiré deux fois avec une arme de poing en direction d’un ancien ami en novembre non loin du Hollywood Walk of Fame.

A$AP Rocky, 33 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, est accusé de deux chefs d’agression avec une arme à feu semi-automatique, a annoncé le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Les responsables affirment que Mayers a tiré deux fois avec une arme de poing en direction d’un ancien ami après une “discussion animée” à Hollywood le 6 novembre.

Selon les informations annoncées par le procureur, Rocky sera interpellé le mercredi 17 août pour répondre de ses actes. Cependant ce n’est pas la première fois que l’auteur de “Praise the Lord” a des ennuis avec la justice. Le rappeur avait été arrêté et accusé d’agression avec une arme mortelle après son arrivée à l’aéroport de LAX avec sa petite amie Rihanna en avril. Il a été libéré sous caution de 550 000 $.

En 2019, Rocky avait été arrêté et emprisonné en Suède pendant un mois pour son implication dans une bagarre de rue avec de prétendus « toxicomanes ». Le rappeur et Rihanna ont accueilli leur premier enfant ensemble, un garçon, le 13 mai de cette année. Le couple a commencé à se fréquenter en 2020 et la superstar barbadienne a annoncé sa grossesse en janvier.