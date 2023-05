Rihanna: fuite du certificat de naissance de son 1er enfant, son prénom enfin révélé

- Publicité-

Alors que Rihanna est enceinte de son deuxième enfant, le prénom de son premier garçon est enfin connu. Il s’agit d’un surnom inspiré du rappeur RZA, le leader du Wu-Tang Clan, le collectif de hip hop américain formé à Staten Island en 1992.

Depuis plus d’un mois, Rihanna fait allusion à Wu-Tang en arborant des vêtements portant le logo du groupe. Mais personne ne pouvait s’imaginer qu’elle révélait ainsi le prénom de son fils. Les fans avaient récemment émis l’hypothèse que le petit garçon aurait pu s’appeler Noah, mais il y avait peu d’indications sur son vrai nom.

Le Daily Mail qui a consulté l’acte de naissance de l’enfant a révélé que le fils que la superstar de 35 ans a eu avec son partenaire A$AP Rocky s’appelle RZA Athelston Mayers.

Le petit garçon d’un an a été nommé en hommage au producteur et rappeur RZA, 53 ans et le leader du Wu-Tang Clan. Le certificat de naissance indique également que l’enfant de Rihanna est né le 13 mai à 10 h 58 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Visiblement Rihanna aurait « télégraphié » le nom du bébé en avril dernier quand elle et A $ AP ont emmené leur petit garçon dîner chez Giorgio Baldi à Santa Monica, RiRi portant un haut Wu-Tang Clan. De son côté, A$AP a une connexion musicale avec certains membres du groupe RZA. Il a collaboré avec Raekwon de Wu-Tang sur la chanson de 2015 « Fly International Luxurious Art ».

Rihanna est enceinte d’un autre enfant. La chanteuse a révélé sa deuxième grossesse pour la première fois en février lors de la mi-temps du Super Bowl.

