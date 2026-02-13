Rennes-PSG J22 : titulaires et remplaçants annoncés

Le Roazhon Park reçoit ce soir le leader du championnat pour l’ouverture de la 22e journée : le Paris Saint-Germain, en déplacement en Bretagne à 19h. Le club parisien occupe la tête du classement avec une courte avance sur Lens, alors que Rennes navigue en eaux troubles après le départ de son entraîneur Habib Beye.

Sébastien Tambouret, nommé entraîneur par intérim, a communiqué son équipe de départ mais devra composer sans plusieurs éléments : Aït Boudlal, Jacquet, Frankowski et Kamara sont absents. Après avoir été laissé sur le banc contre Lens, Brice Samba retrouve sa place dans les cages rennaises.

Le PSG arrive galvanisé par sa large victoire lors du Classique face à l’OM et voyagera privé de Ruiz, Mayulu et Ndjantou en raison de pépins physiques. Avant d’aborder le match aller du barrage de la Ligue des champions mardi à Monaco, Luis Enrique maintient Matvey Safonov comme gardien titulaire.

Compositions officielles

Stade Rennais : Samba – Merlin, Rouault, Brassier, Nagida – Rongier, Camara, Al Tamari, Szymanski – Nordin, Le Paul

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Neves, Vitinha – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia