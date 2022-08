Reine Elizabeth II: sa réponse brutale quand elle a trouvé un animal mort dans son assiette

La reine a, un jour, trouvé un invité très indésirable dans son assiette et a envoyé une note au chef. C’est une révélation faite dans le livre « Dîner au palais de Buckingham » qui indique que ce jour là, la reine Elizabeth II a servi une réponse brutale aux chefs royaux.

La monarque de 96 ans, Elizabeth II est une femme avec une palette simple et simple. Elle aime que ses repas soient remplis de fruits et de légumes. Mais il semblerait que lorsqu’elle a trouvé un invité plutôt inattendu dans son assiette, elle a eu une réponse de génie pour les chefs du palais.

Selon The Mirror, les anciens membres du personnel du palais partagent souvent de rares aperçus de la vie derrière le fait de travailler pour l’une des familles les plus célèbres du monde. De leurs plats préférés aux anecdotes hilarantes, ceux qui ont vu la famille royale à huis clos ont fait la lumière sur ce qu’ils sont vraiment loin des regards des médias.

Le cadavre d’une limace

L’une des meilleures histoires a été révélée par l’ancien serviteur de la reine, Charles Oliver, dans son livre « Dîner au palais de Buckingham ». Oliver a révélé que lorsque la reine et son défunt mari, le prince Philip, mangeaient ensemble, ils gardaient un bloc-notes à côté de leurs assiettes afin de pouvoir prendre des notes sur le repas et donner leurs commentaires au chef.

« Une fois, sur une feuille supérieure déchirée, les valets de pied ont trouvé le cadavre d’une limace », a confié Oliver qui a ajouté que sur la note, la reine avait écrite, « J’ai trouvé ceci dans la salade – pourriez-vous le manger? « .

La reine est sur le trône de la famille royale d’Angleterre depuis 70 ans et a acquis une réputation non seulement pour son dévouement au devoir, mais aussi pour son sens de l’humour pervers.

Qu’il s’agisse de couper un gâteau avec une épée au lieu d’un couteau ou de sa remarque pleine d’esprit à un couple de touristes américains lorsqu’ils lui ont demandé si elle avait rencontré la reine, elle est réputée pour son amour de la blague.