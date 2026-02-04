Recrutement de 715 élèves agents de police au Bénin : les candidats admissibles attendus pour la visite médicale

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a lancé l’étape de la visite médicale d’aptitude pour les candidats admissibles au concours de recrutement de 715 élèves agents de police, au titre de l’année 2025. Les concernés sont attendus du 9 au 13 février 2026 au Centre de santé de la Police républicaine de Cotonou.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a lancé l’étape de la visite médicale d’aptitude pour les candidats admissibles au concours de recrutement de 715 élèves agents de police, au titre de l’année 2025. Les concernés sont attendus du 9 au 13 février 2026 au Centre de santé de la Police républicaine de Cotonou.

Une nouvelle étape s’ouvre pour les candidats au concours de recrutement de sept cent quinze (715) élèves agents de police au titre de l’année 2025. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 04 février 2026, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a invité les candidats déclarés admissibles après les épreuves écrites à prendre part à la visite médicale d’aptitude.

Selon le communiqué radio-télévisé, « à l’issue de la phase écrite du concours de recrutement de sept cent quinze (715) élèves agents de police au titre de l’année 2025, il est disponible à l’adresse https://concours.dgpr.easyiteam.bj et affiché au siège des douze (12) Directions départementales de la Police républicaine, la liste des candidats déclarés admissibles ». Les candidats sont donc invités à consulter les canaux officiels pour vérifier leur statut.

La visite médicale constitue une étape importante du processus de sélection. Elle est prévue « pour la période du lundi 09 au vendredi 13 février 2026 ». Durant ces cinq jours, les candidats seront soumis à des examens destinés à évaluer leur aptitude physique et médicale à exercer les fonctions d’agent de police.

Le ministère précise que « les candidats admissibles sont impérativement attendus au Centre de santé de la Police républicaine de Cotonou sis au quartier Vèdoko, le lundi 09 février 2026 à 07 heures précises, en tenue de sport et munis de leurs pièces d’identité en cours de validité ».