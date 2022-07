Recherche agricole en Afrique de l’Ouest : Un symposium du Coraf mobilise autour des solutions intelligentes    

Le Bénin abrite depuis ce mardi 19 juillet, un Symposium organisé par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) axé sur les technologies et innovations agricoles. La cérémonie de lancement officiel s’est déroulée à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

Conscient de l’impact du changement climatique sur les pratiques agricoles, Le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) a organisé un Symposium sur les technologies et innovations agricoles dans le cadre du projet TARSPro (Technologies et innovations agricoles pour l’accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre).

« Technologies et innovations agricoles : Solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d’urgence et de post urgence », c’est le thème autour duquel les participants, plus d’une centaine, venus de 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre vont échanger durant ce symposium qui va durer du mardi 19 au jeudi 21 juillet 2022.

« Contribuer à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique… »

Le directeur exécutif du Coraf dans son mot de bienvenue a souligné l’importance de la recherche agricole pour le développement de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre afin de répondre à des enjeux cruciaux en matière de sécurité alimentaire. « Le secteur agricole fait face à de nombreux défis, qui vont de l’apparition de nouvelles maladies des cultures aux conséquences des changements climatiques. Néanmoins, ces défis peuvent être relevés au moyen de technologies novatrices ou améliorées émanant de la recherche scientifique », a indiqué Abdou Tenkouano après avoir remercié les autorités béninoises pour avoir accepté d’abriter ce symposium.

En effet, le projet TARSPro soutenu financièrement par la coopération Suisse et lancé en 2020 vise essentiellement à contribuer à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique de plus de 10 millions de personnes. Il permettra aussi à environ 2 millions de producteurs et transformateurs d’Afrique de l’Ouest d’avoir accès aux technologies et innovations éprouvées et de les utiliser pour augmenter leurs rendements, et de rendre plus performantes leurs entreprises agricoles.

Pour la représentante de la Coopération suisse au Bénin, cette rencontre scientifique intervient dans un contexte où le secteur agricole doit savoir compter sur les fruits de la recherche pour répondre aux difficultés qui sont d’ordre multiple. « L’innovation devient indispensable pour accroitre l’efficacité et la résilience des systèmes alimentaires qui font face à l’insécurité grandissante, aux sècheresses et inondations, à la croissance démographique, aux épizooties et épidémies, aux crises sanitaires, et autres crises mondiales. Ces aléas et crises récurrentes nous obligent à plus d’innovations dans les approches, plus de proactivité et d’anticipation pour mieux contribuer à la relance économique de la région » a indiqué Élisabeth Pitteloud Alansar, cheffe de la Coopération suisse au Bénin.

La recherche scientifique léguée au premier plan

Ce symposium dénote donc de la nécessité pour les centres de recherches d’agir ensemble pour répondre aux besoins d’adaptation des producteurs à travers des apports éprouvés sur le terrain. C’est d’ailleurs ce qu’a souligné le directeur général de l’INRAB, qui s’est dit honoré du choix porté sur le Bénin.

« Il faut opérer des réformes institutionnelles en faisant reconnaître officiellement les systèmes nationaux de recherche agricole (Snra) par les gouvernements et les doter de politiques de recherche scientifique et technologique, adossées aux politiques nationales de développement. Ce faisant, la recherche agricole se donnera des chances de s’imposer aux gouvernements pour devenir une priorité. », a plaidé Adolphe Adjanohoun, directeur général de l’Institut national des recherches agricoles du Bénin (Inrab).

Françoise Assogba Komlan, secrétaire générale du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (Maep) et représentante du ministre, a procédé à l’ouverture officielle de ce symposium après avoir rappelé que le gouvernement du Bénin dans son programme d’action 2021-2026 a mis un accent particulier sur la transformation de l’agriculture avec pour socle la génération, la diffusion et l’application des technologies et innovations.

Il faut noter que ce symposium qui va durer trois jours va porter sur quatre thématiques à savoir: «Agriculture intelligente face au climat (adaptation et atténuation)», « Ravageurs et maladies transfrontalières des plantes », «Restauration des terres dégradées et gestion de la fertilité des sols et de l’eau », « Post-récolte (transformation, conservation et commercialisation) ».

