Real Madrid: Raúl Asencio condamné pour conduite en état d’ivresse

Le défenseur du Real Madrid Raúl Asencio traverse une période particulièrement délicate sur le plan judiciaire. Condamné pour conduite en état d’ivresse aux Canaries, l’Espagnol doit également faire face à une autre procédure concernant la diffusion présumée d’une vidéo à caractère sexuel sans consentement.

Les ennuis judiciaires s’accumulent pour Raúl Asencio. Le défenseur du Real Madrid a été condamné aux Canaries pour avoir conduit sous l’emprise de l’alcool, quelques jours seulement avant de devoir comparaître dans une autre affaire. Les faits remontent au 16 août, dans le sud de Grande Canarie. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 23 ans avait été contrôlé au volant de sa Porsche avec un taux de 0,90 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Après avoir reconnu les faits, Asencio a écopé d’une amende de 14 400 euros et d’une suspension de permis de huit mois.

Cette sanction intervient alors qu’une autre procédure judiciaire pèse déjà sur le Madrilène. Il doit prochainement comparaître dans une affaire datant de 2023 concernant la diffusion présumée d’une vidéo à caractère sexuel enregistrée sans consentement. Dans ce dossier, le parquet requiert une peine de deux ans et demi de prison. Sur le plan sportif, cette succession d’affaires fragilise davantage la position du défenseur au Real Madrid. Le club espagnol aurait cherché à lui trouver une porte de sortie durant le mercato estival, mais Asencio aurait décliné les différentes possibilités qui lui étaient proposées. Son avenir au sein de la Maison Blanche apparaît ainsi de plus en plus incertain.