Real Madrid: les résultats financiers XXL du club

Le Real Madrid a publié, ce lundi, son bilan comptable du précédent exercice et les caisses du club se portent à merveille.

Depuis quelques années, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a fait le choix de limiter les dépenses du club au maximum, surtout sur le mercato. En conséquence, l’écurie espagnole se retrouve avec des finances au plus haut. À travers un communiqué publié ce lundi, le Real a dévoilé les chiffres de son dernier bilan comptable et toutes les données ou quasiment sont au vert.

On apprend par exemple que le club a réalisé 13 millions de bénéfices sur la saison 2021-2022. Mais ce n’est pas tout. Son patrimoine net est aujourd’hui évalué à 546 M€, son plus haut total depuis le début des années 2000. Enfin, sa trésorerie s’élève à 425 M€, sans prendre en compte le projet du nouveau stade.

« Avec ce résultat, le club réussit à réaliser des bénéfices durant les trois exercices affectés par la pandémie, en ayant obtenu des bénéfices durant la saison 2019-2020 (313 000€ après impôts), la saison 2020-21 (874 000 euros après impôts) puis 2021-22 (13M€ après impôts), faisant du Real Madrid l’un des rares clubs à ne pas avoir fait de pertes durant ces exercices« , se réjouissent les dirigeants Merengues.

Et tout va bien également sur le plan sportif. Le Real Madrid est champion d’Espagne et d’Europe en titre et connaît un début d’exercice époustouflant. Les hommes de Carlo Ancelotti ont enchaîné 7 victoires consécutives toutes compétitions consécutives, la seule équipe des cinq grands championnats à avoir remporté tous ses matches depuis le début de la saison.