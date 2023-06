Real Madrid: les premiers mots de Fran Garcia

-Publicité-

Nouveau joueur du Real Madrid, Fran Garcia a tenu sa première conférence de presse avec le club espagnol ce lundi. L’occasion pour le joueur de dévoiler ses ambitions pour son deuxième passage chez les Merengues.

Vendredi dernier, le Real Madrid a annoncé la signature de Fran Garcia. Le latéral gauche espagnol de 23 ans, formé à la Castilla et vendu au Rayo Vallecano il y a deux ans, a vu sa clause de rachat de 5 millions d’euros être activée par le club madrilène. Il est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en 2027. Ce lundi, la nouvelle recrue de la Casa Blanca a été présentée aux médias.

Interrogé sur son retour à Madrid, Garcia n’a pas caché sa fierté: « Je suis fier. Je suis venu ici à l’âge de 13 ans et je suis très heureux d’être ici. » « J’ai toujours dit que mon rêve était de revenir. Je l’ai vécu avec sincérité. Le Real Madrid est ma maison et je suis très heureux. Au Rayo, j’ai beaucoup grandi en tant que joueur (…) J’ai toujours pensé au quotidien, à travailler dans le respect du Rayo, des supporters, de l’écusson et de mes coéquipiers. C’était mon rêve, mais je suis un professionnel. J’ai pensé au quotidien« , a-t-il ajouté, relayé par Real France.

Questionné sur ses objectifs sur son retour, le jeune joueur veut apporter de la concurrence sur le côté gauche de la défense madrilène, encore la propriété, sur le papier, de Ferland Mendy. « Je suis là pour en rajouter, pour donner le maximum. Ferland est un grand joueur. » Relancé sur le sujet, il a tout de même nuancé: « Je répète, apporter mon aide, y aller progressivement. Je ne suis pas ici pour concurrencer un joueur en particulier. Je pense mettre mon football au service de l’équipe« .

