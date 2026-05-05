LDC: les onze entrants de Arsenal – Atlético

Arsenal reçoit l’Atlético Madrid ce mardi soir (20h, GMT+1), dans le cadre de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Une semaine après un match aller indécis (1-1), Arsenal et l’Atlético Madrid se retrouvent ce mardi à l’Emirates Stadium pour une demi-finale retour de Ligue des champions sous haute tension. Côté londonien, Mikel Arteta doit composer sans Jurrien Timber ni Mikel Merino, tous deux blessés. En revanche, les Gunners enregistrent des retours de poids avec Martin Ødegaard, remis d’une gêne au genou, et Kai Havertz, de nouveau opérationnel. Le technicien espagnol mise sur une équipe ambitieuse, articulée autour de Bukayo Saka, capitaine du soir, épaulé notamment par Declan Rice et Leandro Trossard en attaque.

En face, Diego Simeone se déplace sans Barrios ni Gonzalez, restés à l’infirmerie. L’entraîneur madrilène s’appuie néanmoins sur un groupe expérimenté, emmené par Jan Oblak dans les buts, ainsi que par Antoine Griezmann et Julián Álvarez sur le front de l’attaque.

Les compos officielles:

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Eze, Lewis-Skelly, Rice – Saka (c), Gyökeres, Trossard.

Atletico : Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (c), Lookman – Alvarez, Griezmann.