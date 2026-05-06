LDC: Wayne Rooney critique les célébrations d’Arsenal après la qualification

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, Arsenal a longuement fêté son succès face à l’Atlético Madrid. Des célébrations jugées « excessives » par Wayne Rooney, malgré la performance des Gunners.

Wayne Rooney n’a pas totalement goûté aux scènes de liesse observées après la qualification d’Arsenal pour la finale de la Ligue des champions. Tombeurs de l’Atlético Madrid (2-1 sur l’ensemble des deux matches), les Gunners ont validé leur billet grâce à une réalisation de Bukayo Saka, inscrite en fin de première période lors de la manche retour à l’Emirates Stadium. Le nul obtenu à l’aller en Espagne (1-1) avait laissé toutes les options ouvertes avant ce dénouement favorable aux Londoniens.

Au coup de sifflet final, joueurs et supporters ont longuement célébré l’exploit, transformant l’enceinte londonienne en véritable chaudron. Une ferveur qui n’a pas échappé à Rooney, vainqueur de la compétition en 2008 avec Manchester United, mais qui s’est montré mesuré. « Ils ne l’ont pas encore gagnée. Les célébrations m’ont semblé un peu excessives. Il faut savourer, bien sûr, mais… ils ont mérité leur qualification », a-t-il confié sur Prime Video. Arsenal attend désormais de connaître son adversaire en finale, qui sera issu du duel entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.





