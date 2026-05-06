Mondial 2026 : Thierry Henry voit la France, l’Argentine et l’Espagne dans le trio final

L’ancien attaquant des Bleus Thierry Henry, champion du monde 1998, a placé l’équipe de France parmi les trois principaux favoris de la Coupe du monde 2026 aux côtés de l’Argentine, championne en titre, et de l’Espagne, dans un entretien au quotidien sportif espagnol Marca publié le 5 mai. Le consultant, qui s’exprimait à Londres lors d’un événement de la marque Samsung consacré à la consommation télévisuelle pendant les Mondiaux, a justifié ce pronostic par la régularité des Tricolores, finalistes des deux dernières éditions du tournoi.

Selon les propos recueillis par Marca, Thierry Henry estime que l’Argentine de Lionel Messi, sacrée au Qatar en 2022, reste la référence à respecter avant tout. Il classe la France immédiatement derrière, en s’appuyant sur un bilan de quatre finales atteintes par les Bleus lors des sept dernières Coupes du monde, dont deux titres en 1998 et 2018. « Je suis très optimiste, oui », a-t-il résumé.

L’ancien international, plus connu pour ses années à Arsenal et au FC Barcelone, place l’Espagne en troisième position. Vainqueur du dernier Euro en 2024, la sélection espagnole est saluée par Henry pour la continuité d’un style de jeu fondé sur la possession, indépendamment des renouvellements de génération. Ces propos ont été repris par Footmercato, Foot Africa et le portail spécialisé Tribuna, qui en proposent des traductions concordantes.

Interrogé sur le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, dont la saison au Real Madrid a été perturbée par des blessures, Thierry Henry a dit espérer que l’attaquant arrive en pleine forme à la compétition. Sur le jeune ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, 18 ans, il met en avant l’intelligence de jeu plus que la technique pure, citant en exemple sa gestion de fin de match lors de la demi-finale de l’Euro 2024 entre la France et l’Espagne, remportée 2-1 par la Roja.

Selon ses déclarations à Marca, Thierry Henry sera consultant pour la chaîne américaine CBS Sports durant le tournoi nord-américain. Dans le même entretien, il a refusé de départager Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qu’il compare au duo Federer-Nadal en tennis ou à la rivalité Senna-Prost en Formule 1.

Outsiders et facteurs d’incertitude

Au-delà du trio de tête, l’ancien sélectionneur des Espoirs français a cité plusieurs équipes susceptibles de jouer les troubles-fêtes. Il a salué le milieu de terrain portugais, mentionnant João Neves, Bernardo Silva, Vitinha et Bruno Fernandes, ainsi que la présence de Cristiano Ronaldo en pointe. Il a également placé l’Angleterre, le Brésil, la Norvège, le Sénégal et la nouvelle génération allemande parmi les prétendants crédibles.

Thierry Henry a souligné une spécificité du tournoi mondial, qui se joue selon lui sans pouvoir être réellement préparé, les joueurs arrivant avec une charge importante de matchs en club et les sélectionneurs disposant de peu de temps de travail collectif, ce qui peut entraîner des contre-performances.

La 23e édition de la Coupe du monde, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, est la première à se disputer dans trois pays et avec 48 équipes contre 32 jusqu’à présent, réparties en 12 groupes de quatre. Neuf sélections africaines y participeront, à savoir le Maroc, le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert et l’Afrique du Sud, selon le calendrier publié par France 24 et la FIFA.

L’équipe de France entrera dans la compétition le 16 juin face au Sénégal à New York/New Jersey, vingt-quatre ans après la défaite 1-0 des Bleus contre les Lions de la Téranga lors du match d’ouverture du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon, selon le calendrier officiel de la Fédération française de football. Le tournoi s’ouvrira le 11 juin au stade Azteca de Mexico par la rencontre Mexique-Afrique du Sud, et la finale se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.