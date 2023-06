Real Madrid: les premiers mots de Brahim Diaz

-Publicité-

Après Fran Garcia hier, le Real Madrid a présenté sa nouvelle recrue Brahim Diaz à la presse ce mardi. L’occasion pour le joueur de dévoiler ses ambitions avec le club espagnol.

Brahim Diaz est revenu au Real Madrid cet été, après avoir passé trois ans en prêt du côté du Milan AC. Le joueur espagnol est venu renforcer un effectif privé de joueurs importants tels que Karim Benzema et Marco Asensio qui ont quitté le club à la fin de la saison. Présenté à la presse, ce mardi, le joueur offensif s’est exprimé sur plusieurs sujets, notamment sa progression et ses ambitions pour son deuxième passage chez les Merengues.

« Ces trois années à Milan m’ont beaucoup aidé. J’ai beaucoup mûri sur et en dehors du terrain. Nous verrons un Brahim qui vient avec beaucoup d’envie de réussir à Madrid. C’est pour cela que je reviens, pour réussir dans la meilleure équipe du monde (…) J’ai eu le privilège d’apprendre beaucoup. Chaque année a été différente. J’ai beaucoup mûri. La différence entre les trois ligues, c’est le ballon. La Premier League est un peu plus physique, la Liga beaucoup plus technique et en Italie, tout est tactique. Cela m’a fait beaucoup de bien de revenir pour apprendre et revenir avec beaucoup d’enthousiasme« , a-t-il expliqué au sujet de sa progression, relayé par Real France.

- Publicité-

Interrogé sur la lourde responsabilité qu’il aura de faire oublier les départs de Benzema et Asensio, Brahimi Diaz s’est montré serein: « Ce sont deux grands joueurs. Ici, il y a de la pression pour donner le maximum et le meilleur de soi-même. Je suis sûr que nous serons à la hauteur et que nous représenterons le Real Madrid comme la meilleure équipe du monde« , Il a également été questionné sur le rôle qu’il espère avoir au sein de l’équipe. « Il y a de la concurrence, mais c’est une bonne chose. Nous sommes dans le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs. Je reviens pour réussir, mais avec beaucoup de travail et d’humilité, et pour apprendre du vestiaire. Je dois travailler dur et écouter l’entraîneur« , a-t-il expliqué.

Si le côté gauche de l’attaque du Real Madrid est la propriété incontestable de Vinicius Jr, le côté droit par contre n’a toujours pas de titulaire. Mais pour espérer récupérer ce poste, Diaz devra sûrement se battre avec Rodrygo. Le jeune joueur espagnol refuse toutefois de parler de bataille ou de rivalité, mettant en avant l’intérêt supérieur du club. « Il ne s’agit pas de se battre, mais d’être coéquipiers et de vouloir le meilleur pour l’équipe. Rodrygo est un grand joueur, il a un talent incroyable. Je donnerai le meilleur de moi-même et je contribuerai au travail pour gagner des titres« , a-t-il ajouté.

Articles similaires