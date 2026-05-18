Real Madrid: les détails du contrat de José Mourinho révélés

José Mourinho s’apprête à retrouver le banc du Real Madrid. Selon plusieurs sources concordantes, un accord total a été trouvé entre le technicien portugais et la direction madrilène pour un contrat de deux saisons, avec une option supplémentaire. Un retour très attendu plus d’une décennie après son premier passage chez les Merengues.

José Mourinho est sur le point de faire son grand retour au Real Madrid. Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano, le technicien portugais a trouvé un accord définitif avec la direction madrilène en vue de la saison 2026-2027. Actuellement à la tête de SL Benfica, Mourinho devrait quitter le club lisboète à l’issue de la saison pour retrouver le banc du Santiago Bernabéu, plus de dix ans après son premier passage dans la capitale espagnole. Le coach portugais, âgé de 63 ans, devrait signer un contrat de deux saisons, assorti d’une option pour une année supplémentaire.

Sur le réseau social X, Fabrizio Romano a confirmé que les différentes parties avaient déjà trouvé un accord verbal et que la signature officielle ne serait plus qu’une question de temps. Toujours selon le journaliste italien, Mourinho devrait rejoindre Madrid après la rencontre entre le Real et l’Athletic Bilbao lors de la dernière journée du championnat. Le retour du « Special One » marque un tournant majeur pour le Real Madrid, désireux de relancer un nouveau cycle après plusieurs saisons décevantes sur le plan national et européen.