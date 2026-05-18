CAN U17 2026: la Tanzanie file en quart de finale, le Sénégal se relance

La deuxième journée de la phase de groupes de la CAN U17 2026 a redistribué les cartes ce dimanche. Tandis que la Tanzanie a validé son billet pour le second tour grâce à une large victoire contre l’Angola, le Sénégal a retrouvé espoir en dominant le Ghana. L’Algérie, de son côté, a confirmé ses ambitions face à l’Afrique du Sud.

La deuxième journée de la phase de groupes de la CAN U17 2026 a livré ses derniers verdicts dimanche avec plusieurs rencontres décisives dans les groupes C et D. La grande opération du jour est signée par la Tanzanie qui a confirmé son excellent début de tournoi en décrochant une deuxième victoire consécutive.

Opposés à l’Angola, les jeunes Tanzaniens se sont imposés avec autorité (3-0), validant ainsi leur qualification pour le second tour avant même la dernière journée. Solides défensivement et efficaces offensivement, ils s’affirment comme l’une des belles surprises de cette édition disputée au Maroc. Dans l’autre rencontre du groupe C, le Mali a été tenu en échec par le Mozambique (1-1). Un résultat qui relance totalement la course à la qualification avant les ultimes rencontres du groupe.

Le Sénégal repart de l’avant

Dos au mur après son entrée manquée dans la compétition, le Sénégal a parfaitement réagi dans le groupe D. Les Lionceaux ont signé un précieux succès face au Ghana (1-0), un résultat qui leur permet de rester en vie dans la compétition et de reprendre confiance avant la dernière journée. Dans le même groupe, l’Algérie a dominé l’Afrique du Sud (2-0). Une victoire importante qui place les jeunes Fennecs en bonne position dans la lutte pour les quarts de finale.







