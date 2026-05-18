Bénin : un homme de 45 ans se jette dans un puit après une dispute conjugale

Un homme de 45 ans est décédé à Klouékanmè, dans le département du Couffo, après une dispute conjugale, selon Le Potentiel. Les circonstances exactes du drame restent à établir, aucune communication officielle des autorités locales n’ayant encore été publiée à ce stade.

Un homme âgé de 45 ans a mis fin à ses jours en se jetant dans un puits à Klouékanmè, commune du département du Couffo, à la suite d’une dispute avec son épouse, selon des informations rapportées ce lundi 18 mai 2026 par le quotidien Le Potentiel. Selon le média, l’homme identifié sous le prénom de Édouard, s’est donné la mort en se jetant dans un puits situé à Djotto centre.

Ce drame illustre une réalité préoccupante dans les départements du Couffo et du Mono, où plusieurs cas de suicides par noyade dans des puits ont été recensés ces dernières années à la suite de conflits familiaux ou conjugaux. En mai 2026, un cas similaire avait été signalé à Bohicon, un homme d’une cinquantaine d’années ayant adopté le même geste après une dispute familiale.