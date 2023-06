Real Madrid: le numéro de Brahim Diaz dévoilé

-Publicité-

De retour au Real Madrid cet été, après trois ans en prêt au Milan AC, Brahimi Diaz portera le numéro 21, l’ancienne tunique de Rodrygo.

Brahim Diaz est revenu au Real Madrid cet été, après avoir passé trois ans en prêt du côté du Milan AC. Le joueur espagnol est venu renforcer un effectif privé de joueurs importants tels que Karim Benzema et Marco Asensio qui ont quitté le club à la fin de la saison. Ce mardi, lors de sa conférence de presse de présentation, le numéro de maillot de l’ancien milanais a été révélé.

Et il s’agira du numéro 21 qui n’est pas resté vacant bien longtemps. Ce numéro était porté par Rodrygo, qui avait profité du départ de Marco Asensio pour hériter du numéro 11 et ainsi abandonner le 21. Pour rappel, lors de son premier passage dans la capitale ibérique entre 2018 et 2020, le milieu offensif de 23 ans portait déjà le numéro 21. Le 21 ornait également le dos de sa tunique lors de son aventure avec l’AC Milan.

- Publicité-

A noter que Vinicius a récemment récupéré le numéro 7 d’Eden Hazard, une tunique portée par les légendes du club telles que Cristiano Ronaldo et Raul. Dans le même temps, l’ailier brésilien a vu son nouveau coéquipier Fran Garcia lui prendre son ancien numéro 20.

Articles similaires