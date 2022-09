Real Madrid: le match contre Leipzig, Vinicius Jr, Mbappé… Carlo Ancelotti se lâche

En conférence de presse ce mardi, avant d’affronter Leipzig en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a évoqué plusieurs sujets.

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Leipzig au Santiago Bernabeu, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. A la veille de la rencontre, l’entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Interrogé sur la qualité de l’adversaire, il répond:

« C’est un match important, contre une équipe qui a rencontré des problèmes en début de saison mais qui sort d’un grand match contre Dortmund. Ils ont de la qualité, surtout en attaque. Des joueurs techniques et rapides. On doit bien préparer ce match pour essayer de le gagner (…) Leur attaque est très dangereuse avec Werner, Nkunku, Szobozslai, Forsberg. On parle d’une équipe très dangereuse si elle a la possibilité de démontrer ses qualités. Je pense que l’aspect défensif sera aussi important que l’aspect offensif demain.«

Le technicien italien a ensuite abordé la polémique autour de Vinicius Jr. En effet, lors de la dernière rencontre de Liga, l’entraîneur de Majorque aurait demandé à ses joueurs de faire mal physiquement au brésilien.

« Il va bien, un bon moral et il est sur une bonne dynamique. Il a totalement récupéré après le match de Majorque. On n’a pas parlé de ça non, c’est un sujet dont on a pas besoin de parler« , a-t-il lâché avant de poursuivre. « C’est un grand joueur, rien de plus. On n’entrera pas dans ce débat, je ne suis ni sourd ni bête, je sais ce qu’il se dit mais on ne va pas perdre du temps sur ça. Il a une qualité extraordinaire, et c’est normal que les adversaires tentent de le freiner. Ça doit se faire dans le respect, toujours dans les règles, il faut protéger les joueurs, pas uniquement Vinicius.«

“Je baisse les bras”

Carlo Ancelotti a ensuite été questionné par la presse, sur les dernières infos sur Mbappé (L’Equipe a révélé que le contrat de l’attaquant du PSG était en fait de 2 saisons + une en option). L’italien a semblé agacé: « (rires) Je baisse les bras ! Moi, je baisse les bras devant cette question. Nous avons un grand effectif, avec des jeunes, avec Benzema… Ce que Vinicius et Rodrygo sont en train de faire nous réjouit et on ne pense à personne d’autre pour le moment. On n’a pas d’incertitudes et on ne pense pas à changer de joueurs.«

L’ancien coach du PSG ou encore d’Everton a également donné des nouvelles de Karim Benzema, blessé lors de la première journée de la Ligue des champions contre le Celtic. «Il progresse bien, il y a des options (qu’il joue le derby contre l’Atletico le weekend prochain). Mais il ne jouera que s’il n’y a aucun risque de blessure».