Real Madrid: José Mourinho ferme la porte à une arrivée de Lamine Yamal

José Mourinho apprécie le talent de Lamine Yamal, mais l’entraîneur du Real Madrid n’envisage pas de recruter le jeune prodige du FC Barcelone. Le technicien portugais estime disposer déjà d’un effectif suffisamment armé pour atteindre ses objectifs.

Lamine Yamal n’ira pas au Real Madrid, du moins si José Mourinho en décide. Interrogé par El Chiringuito sur les rumeurs évoquant un possible transfert du jeune Barcelonais vers la capitale espagnole, l’entraîneur madrilène a rapidement écarté cette hypothèse. Le Portugais n’a toutefois pas manqué de saluer les qualités de l’ailier catalan. « Vais-je recruter Lamine Yamal ? C’est un excellent joueur. Mais non, nous avons déjà une équipe de très haut niveau », a expliqué Mourinho. Auteur d’une saison remarquée avec le Barça, Yamal a contribué au sacre des Blaugrana en Liga, devant le Real Madrid. Le jeune international espagnol a inscrit 16 buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues.

À seulement 19 ans, Lamine Yamal continue de s’imposer comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Son exercice 2025-2026 a pris une nouvelle dimension avec le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026. Ses performances sur la scène internationale ont également renforcé sa candidature au Ballon d’Or 2026. Malgré cet immense potentiel, Mourinho assure donc ne pas vouloir tenter de l’arracher au grand rival madrilène. Le duel entre Yamal et le Real Madrid devrait ainsi rester sportif, au moins pour cette saison.