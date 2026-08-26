Real Madrid: Jamie Carragher accuse Vinicius d’avoir précipité le départ de Xabi Alonso

Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid continue de faire débat. Pour Jamie Carragher, l’ancienne gloire de Liverpool désormais consultant pour Sky Sports, Vinicius Junior aurait joué un rôle déterminant dans la décision du club de se séparer de l’entraîneur espagnol.

Le passage de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid n’aura pas connu la réussite espérée. Parti du club après une expérience écourtée, l’Espagnol a depuis rebondi en Premier League, où il dirige désormais Chelsea. Dans Monday Night Football, Jamie Carragher a livré une analyse particulièrement critique de la situation madrilène. Selon lui, le comportement défensif de certaines stars, notamment Vinicius Junior et Kylian Mbappé, aurait compliqué le travail de l’entraîneur.

Le consultant estime que les deux attaquants, malgré leur statut, ne fournissent pas suffisamment d’efforts dans le pressing pour permettre au Real d’adopter les standards des meilleures équipes européennes. Carragher est ensuite allé plus loin en évoquant directement le départ d’Alonso. À ses yeux, le Real Madrid aurait privilégié Vinicius au détriment de son entraîneur lorsque les tensions sont apparues.

De son côté, Alonso avait reconnu avoir tiré des enseignements de cette expérience, tout en admettant que certains aspects de sa gestion n’avaient pas fonctionné comme prévu. Désormais installé à Chelsea, l’ancien milieu espagnol tente de tourner la page madrilène et de relancer sa carrière sur le banc londonien.