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Real Madrid: bonne nouvelle pour Rodrygo

Après plusieurs mois d’arrêt, Rodrygo Goes a franchi une étape importante dans sa longue rééducation au Real Madrid. L’attaquant brésilien a repris la course à Valdebebas et se rapproche progressivement d’un retour à la compétition, espéré en janvier 2027.

Romaric Déguénon
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Football
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Real Madrid: bonne nouvelle pour Rodrygo
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Rodrygo Goes entrevoit enfin le bout du tunnel. Six mois après une lourde blessure au genou droit, l’attaquant brésilien a effectué ses premiers pas sur la pelouse du centre d’entraînement du Real Madrid, à Valdebebas. Le joueur de 25 ans a partagé sur ses réseaux sociaux des images de cette séance particulièrement symbolique. On le voit effectuer quelques courses légères, signe encourageant après plusieurs mois consacrés aux soins et à la rééducation. « Quelle bonne sensation de pouvoir courir à nouveau sur le terrain ! On continue ! », s’est réjoui l’international brésilien.

Rodrygo s’était blessé le 3 mars dernier lors de la rencontre face à Getafe. Entré en jeu au Santiago-Bernabéu, il avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une lésion du ménisque externe du genou droit. Une intervention chirurgicale avait été nécessaire quelques jours plus tard. Depuis, le Madrilène suit un programme de récupération individualisé avec l’objectif de retrouver progressivement ses sensations et sa condition physique.

Si cette reprise de la course constitue une étape importante, Rodrygo doit encore franchir plusieurs paliers avant de retrouver l’entraînement collectif. Le Real Madrid espère néanmoins pouvoir récupérer son attaquant au cours du mois de janvier 2027, à condition que la suite de sa rééducation se déroule comme prévu.

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