RDC: une loi ouvre la voie à la création d’une Bourse de Kinshasa, le marché reste à construire

La République démocratique du Congo (RDC) dispose depuis le 2 septembre 2026 d’un cadre légal pour la création d’une bourse des valeurs à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a promulgué le 20 août la loi relative aux marchés boursiers, publiée ce jour-là au Journal officiel, dans l’objectif d’ouvrir aux entreprises congolaises une nouvelle source de financement et de permettre aux épargnants du pays d’investir dans des sociétés cotées.

Le texte, adopté par l’Assemblée nationale le 5 juin 2026, établit le cadre juridique destiné à permettre le développement de marchés boursiers et le financement à moyen et long terme de l’économie congolaise. Il prévoit la création de deux structures : la Kinshasa Stock Exchange, dédiée aux valeurs mobilières, et une bourse des marchandises consacrée aux produits agricoles, miniers et industriels.

Les entreprises pourront désormais vendre une partie de leur capital sous forme d’actions ou emprunter à moyen et long terme en émettant des obligations, une alternative au crédit bancaire. Le gouvernement cible en priorité les grandes sociétés, notamment minières, ainsi que les PME et les start-up. Pour les épargnants congolais, la réforme doit ouvrir la possibilité de devenir actionnaires d’entreprises cotées.

Aucune action ne peut toutefois encore être achetée ou vendue à Kinshasa : le régulateur, les règles de marché et les outils de transaction restent à mettre en place. La Société financière internationale (SFI), qui a signé un partenariat avec la RDC le 18 juin 2026 pour accompagner ce chantier, doit appuyer la montée en puissance du dispositif.

Un marché boursier qui reste à bâtir

Trois étapes restent à franchir avant l’ouverture effective du marché. Il faut d’abord l’organiser : installer le comité chargé de son opérationnalisation, valider une feuille de route et mettre en place l’Autorité de régulation des marchés financiers (ARMF). Il faudra ensuite fixer les règles, avec l’élaboration du règlement général de l’ARMF et l’agrément de la Kinshasa Stock Exchange.

Reste enfin à construire les outils techniques : désignation du dépositaire central des titres et des banques de règlement, puis mise en place d’une plateforme numérique de cotation compatible avec le système national de paiement. Les incitations fiscales prévues pour les entreprises cotées devront également être appliquées, et les autorités devront convaincre les premières sociétés de franchir le pas.

Selon les autorités congolaises, les premières opérations de cotation et de transaction à la Bourse de Kinshasa sont annoncées entre juin et décembre 2027.