RDC : Tshisekedi lance un dialogue national sur trois mois, Moleka alerte sur le calendrier

Félix Tshisekedi a annoncé le 27 août 2026 l’ouverture d’un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État en RDC, avec un processus limité à trois mois et appelé à démarrer dans les provinces avant des assises à Kinshasa.

La présidence congolaise prévoit des consultations locales, puis des travaux dans la capitale, ainsi que la mise en place d’un comité d’organisation par ordonnance. L’objectif affiché est d’aboutir à un pacte national au terme de cette séquence.

Le chef de l’État a exclu du dialogue politique les acteurs armés combattant l’ordre constitutionnel, dont l’AFC/M23. Les questions militaires, le cessez-le-feu, le désarmement et le cantonnement doivent, elles, rester traités dans le cadre du processus de Doha.

Félix Tshisekedi a aussi promis des mesures de confiance et de décrispation politique, ainsi que des conditions de retour pour certains Congolais éloignés de la vie nationale. Ces annonces doivent accompagner le lancement du dialogue.

Christian Moleka estime toutefois que ce calendrier peut repousser la phase politique effective à la fin de 2026, voire en 2027, si les consultations locales s’étirent. Selon l’analyste, cette temporalité peut permettre au pouvoir de garder la maîtrise du tempo politique.