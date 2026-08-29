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RDC: Tshisekedi lance un dialogue national de trois mois, la C64 rejette le format

Félix Tshisekedi a lancé le 28 août 2026 un Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État en République démocratique du Congo, tandis que la coalition C64 a rejeté le format annoncé et maintenu une marche nationale pour le 15 septembre.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
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RDC: Tshisekedi lance un dialogue national de trois mois, la C64 rejette le format
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Le processus présenté par la présidence doit durer au maximum trois mois. Il doit commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises à Kinshasa, selon le cadre annoncé par le chef de l’État.

Félix Tshisekedi a aussi indiqué que les acteurs armés qui combattent l’ordre constitutionnel ne participeront pas au dialogue comme composantes politiques. Les questions liées à l’AFC/M23 doivent, selon la présidence, rester traitées dans le cadre du processus de Doha.

La C64, dont Martin Fayulu a lu la déclaration commune le 28 août, oppose un rejet net aux consultations annoncées et accuse le pouvoir de préparer une révision constitutionnelle et un troisième mandat. À l’inverse, Vital Kamerhe a soutenu publiquement l’initiative le 28 août, puis Jean-Pierre Bemba lui a apporté son appui le 29 août.

Washington a également salué l’ouverture annoncée du dialogue. Le 29 août, Massad Fares Boulos a plaidé pour une démarche inclusive et constructive, alors qu’une ordonnance doit encore créer le comité d’organisation avant une seconde ordonnance convoquant officiellement les assises.

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