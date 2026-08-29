RDC: Tshisekedi lance un dialogue national de trois mois, la C64 rejette le format

Félix Tshisekedi a lancé le 28 août 2026 un Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État en République démocratique du Congo, tandis que la coalition C64 a rejeté le format annoncé et maintenu une marche nationale pour le 15 septembre.

Le processus présenté par la présidence doit durer au maximum trois mois. Il doit commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises à Kinshasa, selon le cadre annoncé par le chef de l’État.

Félix Tshisekedi a aussi indiqué que les acteurs armés qui combattent l’ordre constitutionnel ne participeront pas au dialogue comme composantes politiques. Les questions liées à l’AFC/M23 doivent, selon la présidence, rester traitées dans le cadre du processus de Doha.

La C64, dont Martin Fayulu a lu la déclaration commune le 28 août, oppose un rejet net aux consultations annoncées et accuse le pouvoir de préparer une révision constitutionnelle et un troisième mandat. À l’inverse, Vital Kamerhe a soutenu publiquement l’initiative le 28 août, puis Jean-Pierre Bemba lui a apporté son appui le 29 août.

Washington a également salué l’ouverture annoncée du dialogue. Le 29 août, Massad Fares Boulos a plaidé pour une démarche inclusive et constructive, alors qu’une ordonnance doit encore créer le comité d’organisation avant une seconde ordonnance convoquant officiellement les assises.