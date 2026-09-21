Sénégal : Sonko taquine Sadio Mané sur 2029 et se pose en rival politique

À Bambali, Ousmane Sonko a profité samedi de la pose de la première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro pour taquiner Sadio Mané sur une éventuelle entrée en politique en 2029. Le président de l’Assemblée nationale a assuré, sur le ton de la plaisanterie, que l’international sénégalais le trouverait alors sur sa route.

Devant le public, Ousmane Sonko a rappelé que Sadio Mané ne fait pas de politique, avant d’évoquer l’hypothèse d’une candidature future en citant l’exemple de l’ancien footballeur et président libérien George Weah. Il a ensuite lancé au joueur : « le football, c’est toi, mais la politique, c’est moi », provoquant les rires dans l’assistance. Sonko a même plaisanté sur sa capacité à le battre électoralement jusque dans son fief de Bambali.

La séquence ne constitue toutefois aucune annonce de candidature de Sadio Mané. Les médias sénégalais présents la rapportent comme un échange bon enfant, inséré dans un discours où Sonko a surtout salué le parcours du joueur et son investissement dans sa région d’origine.

La cérémonie concernait le lancement de SM10 Agro, un projet chiffré à 11,7 milliards de FCFA. Implanté sur environ 500 hectares, le complexe doit notamment transformer la mangue et vise une capacité annuelle d’environ 8 500 tonnes. Les promoteurs annoncent plus de 1 000 emplois directs au démarrage, avec un objectif pouvant atteindre 2 500 emplois.

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Ousmane Sonko a présenté Sadio Mané comme l’un des meilleurs ambassadeurs du Sénégal et rappelé lui avoir suggéré, dès 2023, d’investir dans l’agriculture et la transformation locale. Le projet veut notamment mieux valoriser la production fruitière de la Casamance et réduire les pertes après récolte.

Selon les responsables du projet et les autorités sénégalaises, SM10 Agro doit combiner production, transformation et commercialisation. L’initiative bénéficie d’un accompagnement institutionnel, notamment de l’APIX, dans le cadre de la politique de développement de chaînes de valeur agricoles locales.