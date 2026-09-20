Nigeria : troisième absence de Tinubu à l’ONU, Atiku exige des explications

Le président nigérian Bola Tinubu ne participera pas à la 81e Assemblée générale de l’ONU à New York. Pour la troisième année consécutive, il sera représenté par le vice-président Kashim Shettima, une décision qui a conduit dimanche 20 septembre Atiku Abubakar à demander publiquement des explications.

La présidence a annoncé que Shettima conduira la délégation nigériane au débat général prévu du 22 au 28 septembre. Il doit prononcer la déclaration nationale et participer à plusieurs réunions de haut niveau et rencontres bilatérales avec des dirigeants, des organisations internationales et des partenaires au développement.

Atiku Abubakar estime que trois absences consécutives ne peuvent plus être considérées comme une simple délégation de représentation. Dans une déclaration diffusée par son porte-parole Phrank Shaibu, l’ancien vice-président a demandé à la présidence d’expliquer pourquoi Bola Tinubu ne se rend pas à New York et s’est interrogé sur un éventuel lien avec d’anciennes procédures aux États-Unis. Cette interrogation relève de sa charge politique et aucune raison de cette nature n’a été avancée par la présidence.

Le changement de programme intervient alors que le représentant permanent du Nigeria auprès de l’ONU, Jimoh Ibrahim, avait indiqué en juillet que Bola Tinubu participerait personnellement à cette session. Le président a quitté Abuja le 30 août pour des congés de trois semaines en Europe, avec un passage par Londres puis la France.

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Jimoh Ibrahim a répondu dimanche que l’absence du chef de l’État ne réduirait pas la représentation du Nigeria. Il a indiqué que Bola Tinubu se trouvait en France dans le cadre de ses congés annuels et que Kashim Shettima, la ministre des Affaires étrangères Bianca Odumegwu-Ojukwu et les autres membres de la délégation étaient en mesure de porter les positions du pays.

Bola Tinubu avait personnellement participé à l’Assemblée générale de l’ONU en 2023. Kashim Shettima a ensuite prononcé la déclaration nationale du Nigeria en 2024 et en 2025 et doit de nouveau représenter le président en 2026.