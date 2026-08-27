RDC : l’initiative « Fleuve Congo Sans Ebola » renforce la surveillance entre Kisangani et Kinshasa

La République démocratique du Congo a lancé le 20 août 2026 à Kinshasa l’initiative « Fleuve Congo Sans Ebola » pour renforcer la surveillance sanitaire sur le corridor fluvial reliant Kisangani à la capitale, dans un contexte de vigilance accrue face au risque de propagation de la maladie à virus Bundibugyo.

Le dispositif doit améliorer la préparation, la détection précoce et la riposte le long de cet axe de mobilité majeur, en ciblant notamment les embarcations, les ports, les marchés, les campements de pêche et les communautés riveraines.

L’initiative associe les autorités congolaises à plusieurs partenaires des Nations unies, dont l’OMS, l’OIM, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et OCHA. L’OMS fait état d’une première phase opérationnelle intensive de trois mois et d’un financement catalytique de 9 millions de dollars mobilisé via les fonds gérés par OCHA.

Le renforcement des contrôles intervient après l’alerte déclenchée autour du bateau Yingfeng 2. Le 10 août, l’Institut national de santé publique a annoncé que les sept cas suspects investigués au port de Bende-Bende avaient été déclarés négatifs.

Après cet épisode, le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, a annoncé un contrôle systématique des températures et des manifestes de voyage pour les embarcations descendant le fleuve vers Kinshasa, afin de resserrer la surveillance à l’entrée fluviale de la capitale.