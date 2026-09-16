Dix zones de RDC sans nouveau cas d’Ebola depuis plus de 22 jours

Dix des 62 zones de santé touchées par l’épidémie d’Ebola Bundibugyo en RDC n’ont signalé aucun nouveau cas depuis plus de 22 jours, signe d’un ralentissement dans une partie du pays. Le Nord-Kivu continue toutefois d’enregistrer une forte transmission.

Des responsables des Nations unies ont indiqué mardi 15 septembre que le nombre de nouveaux cas quotidiens était tombé d’un pic d’environ 120 à la mi-août à près de 80. Plus de 7 200 cas confirmés et 3 510 décès ont désormais été comptabilisés dans sept provinces, mais ils jugent encore trop tôt pour affirmer que l’épidémie a dépassé son pic.

La situation évolue de manière contrastée. En Ituri, principal foyer depuis le début de l’épidémie, la transmission a nettement ralenti dans plusieurs zones. Au Nord-Kivu, 555 nouveaux cas ont en revanche été enregistrés au cours des 21 derniers jours, dans un contexte marqué par l’insécurité et de forts déplacements de population.

Le dernier bulletin détaillé de l’Organisation mondiale de la Santé, arrêté au 7 septembre, faisait état de 6 757 cas confirmés et 3 267 décès en RDC, avec 61 zones de santé touchées dans six provinces. À cette date, 51 zones avaient signalé au moins un cas au cours des 21 jours précédents et le Nord-Kivu totalisait déjà 1 066 cas confirmés.

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Le 11 septembre, le franchissement du seuil de 7 000 cas confirmés avait coïncidé avec l’apparition d’un cas au Sud-Ubangi, devenu la septième province touchée par l’épidémie.

La RDC et ses partenaires ont lancé le 4 septembre un plan révisé de 180 jours pour renforcer la surveillance épidémiologique, la recherche des contacts, la prise en charge des malades et la préparation des provinces à risque. Africa CDC estime à 1,3 milliard de dollars les besoins pour la mise en œuvre complète de ce plan.

Le ministère congolais de la Santé maintient l’épidémie d’Ebola Bundibugyo au statut « active » sur son tableau de surveillance épidémiologique, mis à jour le 16 septembre. L’épidémie est suivie officiellement depuis le 15 mai 2026.