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Tuberculose : de nouveaux vaccins pourraient éviter 7,3 millions de morts

De nouveaux vaccins contre la tuberculose attendus à partir de 2029 pourraient éviter jusqu’à 7,3 millions de décès entre 2030 et 2050, selon une analyse publiée le 14 septembre par Gavi. Pour l’Afrique, qui représentait 25 % des cas mondiaux en 2024, l’enjeu sanitaire est majeur.

Parfait Nougbotin
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Tuberculose : de nouveaux vaccins pourraient éviter 7,3 millions de morts
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La Vaccine Alliance estime que leur déploiement pourrait aussi générer jusqu’à 135 milliards de dollars de bénéfices économiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire. La demande pourrait atteindre en moyenne 85 millions de parcours vaccinaux par an, avec un pic probable lors des premières années de mise à disposition.

Les premiers candidats sont attendus à l’horizon 2029, sous réserve des autorisations réglementaires. Le BCG reste aujourd’hui le seul vaccin homologué contre la tuberculose. Il protège surtout les nourrissons et les jeunes enfants contre les formes graves, mais son efficacité diminue avec le temps.

Le poids de la maladie reste particulièrement élevé sur le continent. L’Organisation mondiale de la santé estime que l’Afrique a enregistré environ 2,62 millions de cas en 2024, soit un quart du total mondial. La région concentrait également 69 % des cas de co-infection tuberculose et VIH.

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La disponibilité des nouveaux vaccins dépendra toutefois de la capacité des fabricants et des bailleurs à sécuriser des volumes suffisants et des prix accessibles. Cette question rejoint les efforts déjà engagés pour développer la production et l’accès aux vaccins en Afrique.

Gavi indique que 10,7 millions de personnes ont contracté la tuberculose dans le monde en 2024 et que 1,2 million en sont mortes. Les pays soutenus par l’alliance concentraient environ 77 % de ces décès.

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