Ebola en RDC : plus de 7 000 cas, le Sud-Ubangi devient la septième province touchée

L’épidémie d’Ebola due au virus Bundibugyo a franchi le cap des 7 000 cas confirmés en République démocratique du Congo et s’est étendue au Sud-Ubangi, dans le nord-ouest du pays, selon les données gouvernementales communiquées vendredi 11 septembre. Avec cette nouvelle extension géographique, sept provinces sont désormais touchées par la flambée déclarée en mai.

Le dernier bilan national fait état de 7 022 cas confirmés et de 3 398 décès. Le Sud-Ubangi rejoint l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé et la Tshopo parmi les provinces ayant enregistré au moins un cas confirmé au cours de l’épidémie actuelle.

Les autorités provinciales ont officiellement confirmé la présence du virus après l’analyse d’un prélèvement par l’Institut national de recherche biomédicale. Le patient concerné, décédé après un déplacement depuis l’est du pays, avait traversé plusieurs territoires avant d’arriver dans le Sud-Ubangi. Les équipes sanitaires ont engagé la recherche et le suivi des personnes ayant été en contact avec lui.

Cette confirmation intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé signalait déjà une expansion continue de l’épidémie. Dans sa mise à jour du 10 septembre, fondée sur les données arrêtées au 7 septembre, l’OMS recensait 6 757 cas confirmés et 3 267 décès en RDC, répartis dans 61 zones de santé de six provinces. Le Sud-Ubangi ne figurait pas encore dans ce bilan.

Publicité

Une épidémie qui s’étend au-delà de l’est du pays

L’Ituri reste l’épicentre de la flambée, mais la progression dans d’autres provinces complique la riposte. Le Sud-Ubangi se trouve à plusieurs centaines de kilomètres des principaux foyers de l’est et partage des frontières avec la République centrafricaine et la République du Congo, ce qui renforce les enjeux de surveillance des déplacements et de prévention d’une propagation transfrontalière.

L’OMS estime que la transmission reste soutenue dans plusieurs zones et souligne des difficultés persistantes dans la détection précoce des cas, l’accès rapide aux soins et l’interruption des chaînes de transmission. L’organisation a également signalé des contraintes liées au manque de personnel formé, aux besoins logistiques et au financement de la réponse sanitaire.

La maladie à virus Ebola provoquée par l’espèce Bundibugyo avait déjà été identifiée en RDC en 2012. Pour la flambée actuelle, les autorités sanitaires ont renforcé la surveillance, l’isolement des cas, le suivi des contacts et les activités de prévention, tandis que des essais cliniques portent sur des traitements et des stratégies vaccinales adaptés à cette espèce du virus.

Publicité

Au 7 septembre, l’OMS comptabilisait au moins 1 590 guérisons en RDC. Elle maintenait néanmoins le niveau de risque national à un niveau très élevé en raison de la poursuite de la transmission et de l’apparition de nouveaux foyers hors des zones initialement touchées.