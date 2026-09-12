Ouganda : 2 400 soignants ciblés par un nouveau programme national de soins d’urgence

L’ Ouganda a lancé vendredi 11 septembre 2026 un programme national destiné à renforcer la prise en charge des urgences dans 200 établissements de santé répartis dans 85 districts. Baptisée Acute Care Transformation through Basic Emergency Care, ou ACTxBEC, l’initiative doit former et accompagner environ 2 400 professionnels de santé sur trois ans, sous la coordination du ministère de la Santé avec l’Organisation mondiale de la santé et plusieurs partenaires.

Le dispositif cible les premières étapes de la prise en charge des patients gravement malades ou blessés : triage, évaluation rapide, stabilisation et orientation vers le niveau de soins approprié. L’objectif est de réduire les retards au moment où quelques minutes peuvent déterminer l’issue d’une urgence médicale ou traumatique.

Selon l’OMS, plus de la moitié des 855,6 recours aux services d’urgence pour 100 000 habitants enregistrés en Ouganda pendant l’exercice 2024-2025 étaient liés à des traumatismes. Les urgences obstétricales, les infections graves et les détresses respiratoires chez l’enfant figurent aussi parmi les situations pour lesquelles une réponse rapide et structurée est déterminante.

Le programme combine apprentissage autonome, sessions pratiques, simulations en équipe, exercices sur le lieu de travail et mentorat. Des référents seront formés dans les établissements afin d’ancrer les procédures dans les pratiques quotidiennes et d’améliorer la collecte des données sur les urgences.

Publicité

Un déploiement prévu jusqu’en 2028

D’ici 2028, les autorités et leurs partenaires veulent que les 200 établissements concernés disposent d’équipes mieux préparées à reconnaître et traiter rapidement les urgences. L’Ouganda fait partie des quatre pays associés au déploiement d’ACTxBEC, avec l’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie.

L’OMS s’appuie sur les résultats de précédents programmes de Basic Emergency Care menés dans plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire. Des études citées par l’organisation ont associé ces formations à une baisse de 34 % à 50 % de la mortalité hospitalière dans certains contextes. Ces résultats antérieurs ne constituent toutefois pas une estimation de l’impact futur du déploiement ougandais.

Le lancement intervient dans un contexte de renforcement plus large du système de réponse aux urgences. En mai, le ministère ougandais de la Santé avait reçu du Japon 23 ambulances et sept véhicules de lutte contre l’incendie afin d’appuyer le système national d’ambulances ainsi que les mécanismes de soins d’urgence et de référence.

Publicité

ACTxBEC bénéficie par ailleurs d’un appui international destiné à étendre les compétences de base en soins d’urgence en Afrique. En mai 2026, la Norvège avait annoncé une contribution de 3 millions de dollars au programme porté par l’OMS, via le Lifeline Fund de la Fondation de l’OMS.