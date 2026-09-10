Indonésie : les infections respiratoires liées aux incendies doublent en une semaine

Les infections respiratoires liées aux fumées des incendies de forêt et de tourbière en Indonésie ont plus que doublé en un peu plus d’une semaine, passant de 50 891 cas au 1er septembre à 113 336 au 9 septembre 2026, selon des données du ministère indonésien de la Santé communiquées jeudi. La crise touche particulièrement Sumatra et Bornéo, où un épais brouillard de fumée dégrade fortement la qualité de l’air.

Plus de 12,5 millions de personnes ont été exposées aux fumées dans sept provinces, a indiqué la porte-parole du ministère, Widyawati. Les autorités ont distribué près d’un million de masques, envoyé des centaines de concentrateurs d’oxygène et déployé des milliers de personnels de santé afin de renforcer la prise en charge dans les zones les plus touchées.

La saison des feux de 2026 est la plus intense observée dans le pays depuis onze ans, dans un contexte de très fort El Niño et de sécheresse prolongée. Les incendies indonésiens ont également provoqué une forte hausse des émissions de CO₂ au début de septembre. Environ 202 000 hectares ont brûlé entre janvier et juillet selon les données gouvernementales citées par Reuters, tandis que l’organisation environnementale YKAN estime qu’environ 600 000 hectares supplémentaires ont été endommagés en août.

Le ministère de la Santé avait déjà renforcé fin août la protection des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes et des patients souffrant de maladies chroniques. Il avait alors averti que les particules fines PM2,5 et PM10, ainsi que plusieurs gaz issus des incendies, augmentaient le risque de troubles respiratoires et pouvaient aggraver des pathologies existantes.

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Au 1er septembre, les autorités sanitaires comptabilisaient 50 891 cas d’infections respiratoires aiguës dans les zones affectées durant les mois de juillet et août. Parmi eux, 12 600 concernaient des enfants de moins de cinq ans, tandis que 38 291 cas avaient été enregistrés chez les personnes âgées de cinq ans et plus.

Écoles fermées et aide internationale

La fumée perturbe aussi la scolarité. L’Associated Press rapporte que plus de 1,4 million d’élèves ont été contraints de suivre les cours à distance dans le pays. À Palembang, dans le sud de Sumatra, plus de 250 000 élèves de 1 030 établissements ont été concernés par la fermeture temporaire des écoles en raison de la pollution de l’air.

Le Japon a dépêché trois hélicoptères CH-47 Chinook pour soutenir les opérations de bombardement d’eau menées à Bornéo, tandis que la Malaisie a proposé une assistance aérienne supplémentaire. Singapour et la Malaisie ont également enregistré des niveaux de qualité de l’air jugés malsains sous l’effet du brouillard transfrontalier.