Kenya : un accord annoncé pour sortir de la grève nationale des infirmiers

Le Conseil des gouverneurs du Kenya a annoncé mardi 8 septembre un accord de principe avec le syndicat des infirmiers pour mettre fin à une grève nationale qui perturbe les hôpitaux publics depuis plus de cinq semaines. Le compromis porte notamment sur une revalorisation de plusieurs indemnités, mais doit encore être formalisé avant la reprise effective du travail.

À Nairobi, le président du Council of Governors, Ahmed Abdullahi, a déclaré lors du National and County Government Co-ordinating Summit qu’un terrain d’entente avait été trouvé avec les représentants des infirmiers. L’annonce intervient au terme de plusieurs semaines de bras de fer autour de la rémunération, des accords collectifs et des conditions de travail dans les établissements publics.

Selon les détails communiqués lors du sommet, le compromis prévoit une amélioration de l’indemnité de risque et de l’allocation destinée aux uniformes. Les parties doivent encore procéder à la signature formelle de l’accord, étape présentée comme préalable au retour des infirmiers dans les services.

La crise s’était durcie quelques heures plus tôt. Le Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union (KMPDU), principal syndicat de médecins du pays, avait donné sept jours aux autorités pour régler le conflit, faute de quoi il menaçait d’émettre à son tour un préavis de grève nationale.

Un système hospitalier sous forte pression

Le mouvement des infirmiers a dépassé quarante jours et a fortement désorganisé les structures de santé publique. Des médecins ont dénoncé une surcharge de travail et rappelé que les tâches infirmières ne peuvent pas être durablement absorbées par les autres catégories de soignants.

Au cœur du conflit figure notamment l’application d’engagements issus d’accords collectifs antérieurs. Les représentants des infirmiers réclament depuis plusieurs années des améliorations sur les indemnités, les promotions, les conditions d’emploi et la régularisation de certains personnels recrutés dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

Le Conseil des gouverneurs avait jusque-là jugé plusieurs revendications financièrement difficiles à soutenir pour les comtés et appelé les grévistes à reprendre le travail pendant les négociations. Les infirmiers avaient refusé, estimant qu’un retour sans accord ferme ne réglerait pas le contentieux de fond.

Si la signature annoncée est menée à terme, elle pourrait désamorcer une crise sanitaire devenue nationale et éviter l’ouverture d’un second front social avec les médecins. Les prochaines heures seront déterminantes pour confirmer les modalités du compromis et le calendrier de reprise dans les hôpitaux publics.