VIH en Namibie : les États-Unis retireront leur aide annuelle de 45 M$

Le VIH en Namibie entre dans une nouvelle phase de financement. Les États-Unis vont supprimer progressivement leur aide financière annuelle de 45 millions de dollars, après un dernier financement prévu pour l’exercice 2027, puis recentrer leur soutien sur l’assistance technique.

Cette transition doit transférer davantage de responsabilités financières au système de santé namibien. Le dispositif américain, principalement porté depuis plus de vingt ans par le programme PEPFAR, doit ainsi passer d’un financement direct à un accompagnement technique intégré aux priorités nationales.

Depuis 2003, les États-Unis ont engagé plus de 1,1 milliard de dollars dans la riposte namibienne au VIH. Le pays affiche aujourd’hui des résultats élevés : environ 96 % des personnes vivant avec le virus connaissent leur statut, 98 % des personnes diagnostiquées suivent un traitement et 98 % de celles sous traitement ont une charge virale supprimée.

Le changement intervient alors que Windhoek cherche à intégrer durablement les programmes VIH dans son système national de santé. Pour les autorités, l’enjeu est désormais de préserver la continuité du dépistage, des traitements et du suivi communautaire au moment où la part du financement extérieur doit diminuer.

Un virage financier sur fond de débat autour des accords sanitaires

L’annonce intervient également après le refus par la Namibie de certaines dispositions proposées par Washington dans le cadre d’un accord sanitaire, notamment sur le partage de données de santé et d’échantillons biologiques. Le gouvernement namibien avait invoqué des préoccupations juridiques, de souveraineté et de protection de la vie privée.

La transition namibienne s’inscrit dans une évolution plus large de l’aide sanitaire américaine en Afrique, où Washington pousse plusieurs partenaires à accroître leur financement domestique. Ce basculement oblige les gouvernements concernés à sécuriser des ressources nationales pour éviter des ruptures dans les services essentiels.

En Namibie, les douze prochains mois seront donc déterminants pour organiser le transfert financier et maintenir les acquis de la lutte contre le VIH. Le financement de 45 millions de dollars prévu pour l’exercice 2027 doit servir de dernière étape avant le passage à une coopération américaine essentiellement technique.