Ghana : 4 574 structures dispensent désormais des soins primaires gratuits

Le Ghana a étendu son programme de soins de santé primaires gratuits à 135 districts, où 4 574 structures assurent désormais les prestations de base sans paiement au point de service. Le ministre de la Santé, Kwabena Mintah Akandoh, a présenté lundi 7 septembre 2026 ce nouveau bilan du déploiement, engagé depuis le lancement national du dispositif en avril.

Le gouvernement maintient l’objectif de porter le programme à 150 districts avant la fin de l’année. Le dispositif couvre déjà les seize régions du pays et s’appuie notamment sur les centres CHPS, les centres de santé et les polycliniques, avec une priorité donnée aux zones insuffisamment desservies.

Les bénéficiaires peuvent accéder à des dépistages de base, aux soins maternels et infantiles, à la vaccination et au traitement de pathologies courantes. Lors du lancement du programme le 15 avril, les autorités avaient également prévu un dépistage de santé de base par an pour chaque bénéficiaire ainsi que des actions de prévention au domicile et dans les communautés.

Le ministère de la Santé a en outre annoncé la réception d’environ 5 000 kits destinés aux visites de proximité. Kwabena Mintah Akandoh a averti que les agents qui exigeraient un paiement pour une prestation couverte par le programme pourraient faire l’objet de sanctions.

Un dispositif distinct des soins hospitaliers spécialisés

La gratuité concerne le niveau des soins primaires. Lorsqu’un patient doit être orienté vers un hôpital de district ou vers une structure spécialisée, le régime national d’assurance maladie reste le principal mécanisme de prise en charge. Le gouvernement présente ainsi le programme comme un complément au NHIS et non comme son remplacement.

Au lancement d’avril, l’exécutif avait fixé une mise en œuvre progressive afin de réduire les obstacles financiers à l’accès aux soins et de renforcer la prévention. Les autorités avaient notamment annoncé le déploiement d’équipements médicaux, de points de service communautaires et de personnels d’appui dans les zones ciblées.