Bangladesh : la dengue atteint un record quotidien de 1 558 hospitalisations

Le Bangladesh a enregistré 1 558 nouvelles hospitalisations liées à la dengue en vingt-quatre heures, le niveau quotidien le plus élevé depuis le début de 2026, selon le tableau de bord de la Direction générale des services de santé (DGHS).

Quatre décès supplémentaires ont été signalés sur la même période. Au 6 septembre, les autorités sanitaires recensaient 42 590 admissions à l’hôpital depuis le 1er janvier et 117 morts attribuées à la maladie transmise par les moustiques Aedes.

Les données de la DGHS montrent que les contaminations touchent largement les zones situées hors des grandes corporations urbaines : plus de 31 000 hospitalisations cumulées ont été recensées en dehors de ces périmètres, contre un peu plus de 10 600 dans les corporations urbaines suivies par le système national.

La hausse rapide des admissions met les établissements de santé sous pression, notamment à Dacca, rapporte Reuters. Des médecins et spécialistes cités par l’agence alertent sur un risque d’accélération supplémentaire pendant la saison favorable à la prolifération des moustiques.

Une campagne nationale contre les gîtes larvaires

Le gouvernement a lancé une campagne nationale de nettoyage et de sensibilisation destinée à supprimer les eaux stagnantes où se reproduisent les moustiques. Les autorités insistent sur l’élimination des gîtes larvaires et sur la prise en charge rapide des personnes présentant des signes de complication.

La dengue peut provoquer une forte fièvre, des douleurs et, dans les formes sévères, des hémorragies ou une défaillance circulatoire. Les services de santé recommandent une surveillance étroite des malades, y compris après la baisse de la fièvre, période durant laquelle certaines complications peuvent apparaître.

Le tableau de bord officiel, alimenté par le centre d’opérations d’urgence sanitaire de la DGHS, indiquait que les 21-30 ans formaient le groupe le plus représenté parmi les hospitalisations cumulées depuis le début de l’année.