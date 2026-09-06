RDC : huit zones sur dix en urgence nutritionnelle se situent hors des provinces touchées par Ebola

En République démocratique du Congo (RDC), la surveillance nutritionnelle recense 53 zones de santé en situation d’urgence à l’échelle du pays, dont 43 se situent hors des provinces touchées par l’épidémie de virus Ebola, selon des données humanitaires publiées le 6 septembre 2026. Cette répartition, obtenue en croisant la carte de l’épidémie à l’Est avec celle de la crise nutritionnelle au Centre et au Centre-Sud du pays, montre que les besoins alimentaires urgents dépassent largement le seul foyer épidémique.

Sur les 519 zones de santé analysées à l’échelle nationale, 76 affichent des niveaux de sévérité élevés et ont été retenues dans la révision du plan de réponse humanitaire. Parmi elles, 38 sont directement touchées par Ebola, principalement en Ituri et dans les deux Kivu, à l’Est du pays. Le nombre de personnes à assister en priorité sur le plan nutritionnel dans ces zones passe ainsi d’environ 823 000 à près d’un million huit cent mille, selon la même source.

Une seconde carte, centrée sur le Centre et le Centre-Sud du pays, situe la majorité des zones en urgence nutritionnelle recensées par la surveillance : le Sankuru en compte 14, le Kasaï-Oriental 9, la Tshuapa 8, le Haut-Lomami 7 et la Lomami 5. Ces cinq provinces concentrent à elles seules 43 des 53 zones en urgence recensées dans le pays, alors qu’elles ne sont pas touchées par Ebola.

Dans le Haut-Lomami, la situation est jugée la plus grave : les zones de santé de Malemba-Nkulu, Lwamba et Kinkondja sont les trois seules du pays classées au niveau maximal de sévérité nutritionnelle.

Une réponse humanitaire à recalibrer

Le dispositif humanitaire est actuellement en cours de révision pour intégrer ces besoins supplémentaires. Des experts cités par les services de surveillance insistent sur la nécessité de renforcer la réponse à Ebola dans l’Est du pays sans négliger les urgences nutritionnelles déjà présentes ailleurs.

Cette réactualisation intervient alors que la RDC comptait déjà, selon un précédent bilan de mai 2026, plus de 26,5 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire à l’échelle du pays.