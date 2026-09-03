RDC : l’épidémie d’Ebola franchit le cap des 3 000 morts malgré des signaux de ralentissement

Le bilan de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a officiellement franchi le seuil critique des 3 000 décès. D’après le bilan officiel publié par l’Institut national de santé publique (INSP), la maladie a coûté la vie à 3 007 personnes pour un total de 6 186 cas confirmés sur le territoire national, ce qui établit le taux de létalité de cette flambée à 48,6 %.

En dépit de cette lourde mortalité constatée après plusieurs semaines d’expansion critique, les autorités médicales continentales perçoivent une inflexion de la courbe des contaminations. Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), le Dr Jean Kaseya, a ainsi affirmé sur l’antenne de RFI que des signaux nets de ralentissement sont désormais observés depuis deux semaines.

Déclarée initialement à la mi-mai 2026, cette 17e flambée répertoriée dans l’histoire du pays impose une complexité thérapeutique majeure aux intervenants de première ligne. La vague actuelle est en effet causée de manière prédominante par la souche Bundibugyo du virus, un agent pathogène pour lequel aucun traitement curatif direct ni vaccin spécifique homologué n’est pour l’heure disponible sur le marché pharmaceutique.

Les opérations d’endiguement se heurtent à une forte concentration spatiale des malades, les structures d’urgence étant mobilisées dans six provinces et 60 zones de santé distinctes. La province de l’Ituri concentre la quasi-totalité de la crise sanitaire en demeurant l’épicentre absolu des contaminations et des pertes humaines, rassemblant à elle seule plus de 80 % des cas enregistrés et des décès répertoriés.

Des avancées tangibles sur le front sanitaire

Les dispositifs de surveillance communautaire et de riposte enregistrent néanmoins des résultats opérationnels mesurables, le taux de suivi des contacts s’élevant à 88 %. Cette rigueur méthodologique permet de consolider l’accalmie observée dans plusieurs secteurs ciblés, à l’image du Sud-Kivu où les équipes sanitaires recensent désormais plus de 90 jours consécutifs sans aucune contamination confirmée.