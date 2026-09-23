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Ebola en Afrique centrale : l’aide américaine monte à 886 millions $

Le département d’État américain a promis mercredi 23 septembre 267 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale. Cet engagement porte la contribution totale de l’administration Trump à 886 millions de dollars, dont 107 millions apportés par le département de la Santé et des Services sociaux, selon des responsables cités par Reuters.

Léon KABORÉ
Publié le à
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Ebola en Afrique centrale : l’aide américaine monte à 886 millions $
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L’annonce a été faite à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Washington espère obtenir d’autres engagements afin d’atteindre un objectif international de 2 milliards de dollars, principalement pour la République démocratique du Congo.

Les fonds supplémentaires doivent financer des centres de traitement, des outils de diagnostic et des moyens médicaux destinés aux soignants déployés sur le terrain. Les autorités américaines présentent cette aide comme un moyen de contenir l’épidémie à sa source.

Dans son point du 10 septembre, l’Organisation mondiale de la santé recensait en RDC 6 757 cas confirmés et 3 267 décès au 7 septembre. La maladie touchait alors 61 zones de santé dans six provinces. L’OMS décrit cette flambée, détectée en mai et provoquée par le virus Bundibugyo, comme la plus vaste épidémie d’Ebola jamais enregistrée dans le pays.

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Le risque reste jugé très élevé en RDC et élevé dans les pays frontaliers. La vaccination par Ervebo est utilisée dans le cadre d’un protocole de recherche, son efficacité contre le virus Bundibugyo n’étant pas établie. La RDC et l’Ouganda figuraient parmi les pays attendus à la réunion internationale organisée le 23 septembre à New York pour mobiliser les financements manquants.

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