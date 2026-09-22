Sénégal : faute d’accord, les médecins repartent en grève pour 48 heures

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes membres du SAMES sont appelés à observer une nouvelle grève nationale de 48 heures au Sénégal, mercredi 23 et jeudi 24 septembre. Le mouvement intervient après une rencontre avec le ministère de la Santé jugée sans avancée concrète par le syndicat. Les urgences doivent rester assurées.

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Cette nouvelle mobilisation intervient moins d’une semaine après le débrayage des 16 et 17 septembre. Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal affirme que le taux d’observance a atteint 99,3 % lors de la deuxième journée. Ce chiffre est avancé par l’organisation syndicale et n’a pas fait l’objet d’une mesure indépendante publiée.

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Le Bureau exécutif national du SAMES s’était réuni le 18 septembre pour évaluer le précédent mouvement et faire le point sur les discussions engagées avec le gouvernement. Selon son communiqué, la rencontre organisée le même jour avec le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique n’a débouché ni sur des mesures concrètes ni sur des engagements jugés vérifiables concernant sa plateforme revendicative.

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Le syndicat demande à l’État une coordination plus structurée entre les secteurs concernés par ses revendications. Sa plateforme, déposée depuis 2023, porte sur plusieurs dossiers liés à la situation professionnelle des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes et à des engagements antérieurs de l’État.

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Le mot d’ordre des 23 et 24 septembre doit s’appliquer dans les zones et structures relevant du SAMES sur l’ensemble du territoire. L’organisation précise toutefois que les services d’urgence seront maintenus. Lors des précédentes journées de grève, les consultations et certains actes programmés avaient été perturbés dans plusieurs structures sanitaires.

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Le mouvement s’inscrit dans une séquence sociale engagée depuis plusieurs semaines. En juillet, le SAMES avait déjà demandé la reprise des négociations avec le gouvernement et appelé ses membres à se préparer à un plan d’action, en réclamant notamment l’exécution d’accords restés en suspens.