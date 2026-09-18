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Afrique du Sud : 18 cas de mpox confirmés, 15 concentrés au Cap

L’Afrique du Sud a recensé 18 cas confirmés de mpox et un cas probable au 17 septembre 2026, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. Quinze cas se concentrent dans la province du Cap-Occidental, essentiellement au Cap, tandis que trois sont signalés dans le Gauteng.

Mohamed ISSA
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Afrique du Sud : 18 cas de mpox confirmés, 15 concentrés au Cap
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Le ministère relève que 13 des cas ont été enregistrés entre le 13 août et le 17 septembre, une accélération qui, selon lui, traduit une transmission locale rapide. Les personnes concernées ont entre 23 et 50 ans, avec un âge médian de 36,5 ans.

Un cas probable concerne une personne revenue d’Espagne le 14 septembre. Elle avait été testée en Espagne après avoir été informée de son statut probable, et les autorités sud-africaines échangent avec leurs homologues espagnoles pour confirmer le résultat.

Le mpox se transmet surtout par contact physique étroit avec une personne infectée ou avec des objets contaminés. Les autorités demandent aux personnes présentant de la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue importante ou des lésions cutanées de consulter rapidement et d’éviter les contacts rapprochés.

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Le gouvernement indique avoir obtenu, avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé, un nombre limité de doses du vaccin MVA-BN ainsi que du Tecovirimat. Le ministère doit décider de leur déploiement en fonction de l’évolution des foyers.

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