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Santé publique: Romuald Wadagni installe le nouveau collège de l’ARS

​Le secteur sanitaire béninois renforce son dispositif de gouvernance et d’encadrement normatif.

Edouard Djogbénou
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Santé publique: Romuald Wadagni installe le nouveau collège de l’ARS
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Ce vendredi 18 septembre 2026, au Palais de la Marina à Cotonou, le président de la République, Romuald Wadagni, a présidé la cérémonie solennelle d’installation du nouveau collège des membres de l’Autorité de régulation du secteur de la santé (ARS), marquant ainsi le lancement officiel de la deuxième mandature de cette institution stratégique.

​Cette installation dote l’organe régulateur d’une nouvelle équipe dirigeante chargée d’assurer le suivi des réformes profondes engagées dans les systèmes de soins publics et privés.

La feuille de route assignée aux nouveaux conseillers met l’accent sur l’intensification des contrôles de conformité, l’application rigoureuse des standards médicaux et la lutte contre les pratiques déviantes ou clandestines afin d’élever durablement le niveau des prestations hospitalières sur l’ensemble du territoire.

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​Qualité des soins et sécurité renforcée des patients

​Au cœur des priorités de cette mandature figure la garantie de la sécurité des usagers et l’amélioration constante de la prise en charge thérapeutique.

En consolidant les prérogatives d’arbitrage et d’inspection de l’ARS, les autorités exécutives entendent aligner les structures médicales du pays sur les meilleures exigences déontologiques et professionnelles, confortant ainsi la dynamique d’excellence et de modernisation globale du système de santé béninois.

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