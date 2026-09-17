Bénin : le carnet de vaccination n’est plus contrôlé aux frontières

Les voyageurs entrant au Bénin ne font plus l’objet d’un contrôle de leur carnet de vaccination aux points d’entrée du pays. La mesure, rendue publique le 16 septembre 2026 par le ministère de la Santé, concerne l’aéroport, le port ainsi que les frontières terrestres.

Le ministère présente cette décision comme un assouplissement des procédures de contrôle sanitaire aux frontières. Il précise qu’aucun contrôle du carnet de vaccination, notamment celui contre la fièvre jaune, n’est désormais effectué à l’arrivée sur le territoire béninois.

Cette évolution porte sur le contrôle aux points d’entrée et ne supprime pas la recommandation sanitaire. Les autorités béninoises indiquent que la vaccination contre la fièvre jaune reste recommandée à tout voyageur, conformément au Règlement sanitaire international de 2005.

La mesure figure également sur la plateforme officielle e-Visa du Bénin, qui reprend les nouvelles dispositions à destination des voyageurs. Elle distingue ainsi l’absence de vérification du carnet à la frontière du maintien de la recommandation vaccinale.

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L’Organisation mondiale de la Santé recommande de son côté la vaccination contre la fièvre jaune aux voyageurs âgés de neuf mois et plus se rendant dans des zones où le virus circule. Elle rappelle qu’en vertu du Règlement sanitaire international, chaque État peut décider d’exiger ou non une preuve de vaccination pour l’entrée sur son territoire.

Le ministère de la Santé précise que le Bénin se réserve le droit de modifier à nouveau ces formalités en cas d’urgence sanitaire de portée internationale.