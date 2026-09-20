Bloqués à Cuba, des diplômés ghanéens en médecine interpellent Mahama

Des diplômés ghanéens en médecine formés à Cuba demandent l’intervention du président John Dramani Mahama pour rentrer au Ghana. Ils ont achevé leurs études le 22 juillet 2026 mais sont toujours sur l’île près de deux mois plus tard, après plusieurs reports de leur départ.

n

Raphael Oteng Boakye, président du groupe des nouveaux diplômés ghanéens à Cuba, a expliqué sur Citi News Digest que le premier retour était prévu le 28 août. D’autres échéances, les 3 ou 4 septembre, puis les 7, 9 et 15 ou 17 septembre, ont ensuite été repoussées. Au 20 septembre, le groupe dit n’avoir reçu aucun calendrier définitif.

n

Publicité

Le retard touche aussi leur parcours professionnel. Avant de se présenter à l’examen ghanéen d’autorisation d’exercer, les diplômés doivent accomplir six mois de stage clinique. Chaque nouvelle semaine à Cuba décale donc leur intégration au système de santé ghanéen, selon leur représentant.

n

Le groupe affirme également que six mois d’allocations restent impayés. Raphael Oteng Boakye dit avoir été informé que le financement de quatre mois avait été débloqué, sans versement effectif. Il évoque aussi une allocation annuelle de 360 dollars destinée aux livres qui n’aurait pas été versée depuis cinq ans.

Publicité

n

Les diplômés disent faire face à d’autres difficultés pendant cette attente. Certains ne peuvent plus bénéficier de leur couverture santé après son expiration, tandis que leurs cartes d’étudiants ont expiré le 31 août. Ils signalent également des problèmes d’électricité et d’eau dans leurs résidences.

n

Publicité

Le groupe a saisi la Ghana Scholarship Authority ainsi que la mission diplomatique ghanéenne à Cuba, sans obtenir de nouvelle date de départ à ce stade. Il demande au gouvernement d’organiser son retour, de régler les allocations en attente et de soutenir le coût de la première tentative à l’examen médical d’autorisation d’exercer.