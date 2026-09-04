ICASA 2027 : le Bénin lance officiellement les préparatifs de la 24e Conférence internationale sur le Sida et les IST en Afrique

Le gouvernement du Bénin et la Société africaine anti-sida (SAA) ont signé, le mardi 25 août 2026 à Cotonou, le protocole d’accord actant l’organisation dans la capitale économique béninoise, du 5 au 9 décembre 2027, de la 24e Conférence internationale sur le Sida et les IST en Afrique (Icasa 2027). La cérémonie, tenue à la salle du Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères, marque le lancement concret des préparatifs de cet événement d’envergure continentale, qui doit réunir plus de 10 000 participants.

La signature a réuni le ministre de la Santé et vice-président d’Icasa, le professeur Benjamin Hounkpatin, ainsi que la délégation de la SAA conduite par son président, également président d’Icasa, le docteur Richard Kamwi. Le Bénin devient ainsi le premier pays d’Afrique de l’Ouest à accueillir cette conférence, organisée tous les deux ans depuis 1989, dont la dernière édition avait réuni plus de 3 000 participants venus de 87 pays à Accra, au Ghana, en 2025.

La désignation du Bénin comme pays hôte est l’aboutissement d’un processus engagé le 30 novembre 2024, date de l’appel à candidatures lancé par la SAA. Un premier comité directeur international de la conférence doit se réunir les 23 et 24 novembre 2026 à Cotonou.

Pour accueillir l’événement, le Bénin prévoit de mobiliser un chapiteau de 7 000 places à la Place de l’Amazone ainsi que sept salles annexes réparties entre le Golden Tulip, le Novotel et le Palais des congrès. Le pays organisateur prendra en charge 500 délégués béninois et mettra à disposition une centaine de bus pour les navettes entre l’aéroport, les hôtels et le site de la conférence, selon le gouvernement.

Des indicateurs proches des cibles de l’Onusida

Le Bénin met en avant des résultats sanitaires proches des cibles « 95-95-95 » fixées par l’Onusida en matière de lutte contre le VIH. Selon les autorités sanitaires béninoises, 89 % des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique en 2025, 99 % d’entre elles étaient sous traitement antirétroviral, et plus de neuf patients traités sur dix présentaient une charge virale supprimée.

Une conférence de presse a suivi la cérémonie de signature, réunissant notamment le ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, Hugues Oscar Lokossou, la représentante du président de la République au Conseil national de lutte contre le sida (CNLS-TP), Carolle Anita Wadagni, ainsi que des responsables de la SAA venus répondre aux questions de la presse nationale.