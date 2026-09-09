Bangladesh : plus de 1 000 décès liés ou suspectés à la rougeole

Les autorités sanitaires du Bangladesh ont recensé mercredi 9 septembre 2026 un total de 1 002 décès confirmés ou suspectés liés à la rougeole depuis le début de la flambée en mars, portant à plus de 1 000 le bilan de cette crise sanitaire qui touche principalement les enfants.

Selon le bulletin quotidien de la Direction générale des services de santé (DGHS), 902 décès sont classés comme suspects et 100 comme confirmés. Le pays totalise désormais 167 580 cas suspects, dont 19 904 infections confirmées en laboratoire.

Au cours des vingt-quatre heures précédant mercredi matin, trois enfants supplémentaires sont morts avec des symptômes compatibles avec la rougeole et 1 119 nouveaux cas suspects ont été signalés. Les données sanitaires font également état de 147 393 hospitalisations de patients suspects depuis le début de la flambée, dont plus de 141 000 sont sortis de l’hôpital après rétablissement.

Reuters et l’Associated Press décrivent une épidémie d’une ampleur exceptionnelle, alimentée par les ruptures de la vaccination de routine et les difficultés d’approvisionnement qui ont laissé de nombreux enfants sans protection suffisante. Les hôpitaux, notamment à Dacca, font face à un afflux important de jeunes patients atteints de complications respiratoires ou neurologiques.

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Le gouvernement bangladais a lancé au printemps une campagne d’urgence contre la rougeole et la rubéole avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF et Gavi. L’opération a d’abord ciblé les enfants de 6 à 59 mois dans les zones à haut risque avant d’être élargie par étapes à l’échelle nationale.

Des lacunes de vaccination accumulées

Le Bangladesh avait maintenu pendant plusieurs années une couverture vaccinale élevée contre la rougeole. Mais la pandémie de Covid-19, puis les perturbations politiques de 2024 et 2025, ont désorganisé plusieurs campagnes de vaccination et créé des poches d’enfants non immunisés. Reuters rapporte également que des changements dans les procédures d’achat ont contribué à des pénuries de vaccins.

L’OMS rappelle qu’une couverture d’environ 95 % avec deux doses est nécessaire pour interrompre durablement la circulation du virus. Très contagieuse, la rougeole se transmet par voie aérienne et peut provoquer des pneumonies, des atteintes neurologiques et des décès, surtout chez les jeunes enfants non vaccinés ou fragiles.

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Une pression accrue sur les hôpitaux

La crise de la rougeole intervient alors que le Bangladesh fait aussi face à une forte poussée de dengue. Bénin Web TV rapportait le 7 septembre un record quotidien de 1 558 hospitalisations liées à cette maladie transmise par les moustiques, ajoutant une pression supplémentaire sur les capacités hospitalières du pays.

Dans sa communication sur la campagne d’urgence, l’OMS a appelé les parents et les personnes en charge des enfants à se rendre dans les centres de vaccination. L’organisation soutient avec l’UNICEF et Gavi l’approvisionnement en vaccins, la chaîne du froid et les actions destinées à atteindre les enfants vivant dans les zones les plus exposées.