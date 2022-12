RDC: l’église catholique annule ses services religieux de ce dimanche et descend dans les rues

Ce dimanche 04 décembre, plusieurs diocèses de l’église catholique en RDC ont marché à travers toute la République. L’institution religieuse souhaite dénoncer « la guerre d’oppression imposée à la RDC et l’hypocrisie de la communauté internationale ».

Répondant à l’appel des évêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), les fidèles de l’église catholique ont marché ce dimanche 4 décembre pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire de la RDC en général et de l’est du pays en particulier avec l’incursion des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda qui occupe une grande partie du territoire de Rutshuru et menace la ville de Goma. « Les cortèges se sont mis en route après la première messe de 6h30. Tous les autres services religieux du dimanche ont été annulés. Après cette unique messe, les fidèles catholiques des paroisses du centre-ville ont été redirigés vers le Palais du peuple, siège du Parlement. » nous rapporte RFI.

Absent du pays, le cardinal Ambongo ne prendra part à la marche de ses fidèles prévue ce dimanche contre « l’agression » de la #RDC par le Rwanda. Il appelle à « descendre dans la rue » pour exprimer le « ras-le-bol » face à la crise qui perdure depuis des décennies dans l’Est. pic.twitter.com/aDqUBL94YA — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) December 3, 2022

Dans leur message lu par Paul Mateta, curé de la paroisse Saint Marc située dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa, les catholiques dénoncent la guerre d’agression imposée à la RDC par le Rwanda voire l’Ouganda sous couvert du M23. Ils ont dénoncé également « l’hypocrisie de la communauté internationale ». « Le Congo n’est pas à vendre », est l’un des slogans choisis par les Évêques pour cette marche.

« Nous voulons dénoncer à travers notre marche quelques faits saillants qui nous préoccupent au plus haut point notamment : la guerre d’agression imposée à la République Démocratique du Congo par le Rwanda voir l’Ouganda sous couvert du Mouvement terroriste dénommé M23; la Communauté Internationale affiche une attitude hypocrite et complaisante qui frise la complicité, la responsabilité de la communauté internationale est nettement engagée de par sa complaisance vis-à-vis des multinationales et les pays prédateurs de nos richesses naturelles qui cherche la balkanisation de notre pays à savoir les États Unis, la Grande Bretagne, la France, la Belgique et autres, nous dénonçons aussi le comportement de certaines organisations internationales telles que l’ONU, la Monusco, l’Union Européenne, l’état d’Afrique Centrale et autres qui ne jouent pas franc jeu, les affres de guerre dont sont victimes nos compatriotes de la partie Est et de notre pays nous obligent à leur lancer à cette occasion un message de compassion et de solidarité, les sacrifices que consentent nos vaillants soldats des FARDC au front nous poussent à les encourager », dénoncent l’église catholique du Congo.

Plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement congolais notamment, à savoir:

La restructuration en profondeur des services de sécurité

La suspension de la participation de la RDC à l’OIF et aux réunions de l’EAC.

L’intensification du processus du retrait de la MONUSCO

Non à la mutualisation des forces armées

L’opposant Martin Fayulu qui a appelé la population à répondre massivement à également participé à la marche.