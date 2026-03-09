RDC : le match TP Mazembe VS Saint-Éloi Lupopo interrompu à la mi-temps après affrontements entre supporters

La rencontre opposant le Tout Puissant Mazembe au FC Saint-Éloi Lupopo, comptant pour la 17e journée de la phase de groupes du championnat de la République démocratique du Congo, n’a été jouée que sur une seule période dimanche 8 mars 2026.

La rencontre opposant le Tout Puissant Mazembe au FC Saint-Éloi Lupopo, comptant pour la 17e journée de la phase de groupes du championnat de la République démocratique du Congo, n’a été jouée que sur une seule période dimanche 8 mars 2026.

À la pause, les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager : le score demeurait vierge et aucune réalisation n’avait été inscrite.

Peu après le coup de sifflet mettant fin à la première mi-temps, des affrontements impliquant des supporters des deux camps ont éclaté sur la pelouse, rendant la poursuite du match impossible.

Publicité

Face à ces incidents, les officiels ont décidé de suspendre la rencontre, qui n’a pas repris par la suite.

Suites et procédures en attente

Les autorités sportives en charge de la compétition devront désormais se prononcer sur la suite à donner à ce match interrompu et sur d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre des responsables des troubles.

Dans l’immédiat, aucun communiqué officiel précisant la décision finale n’avait été publié, laissant en suspens le sort de cette affiche phare du championnat national.