RDC: l’armée perd le contrôle de la ville stratégique de Bunagana

L’armée congolaise a annoncé lundi, que les rebelles du M23, ont pris le contrôle de la ville stratégique de Bunagana, située dan l’Est du pays, où, l’armée et les forces rebelles s’affrontent depuis quelques semaines.

Dans un communiqué lundi, l’armée congolaise a dénoncé l »invasion » de la RDC par les rebelles du M23 qu’elle accuse d’être soutenus par le Rwanda. Après plusieurs jours de combats, dans l’Est de la RDC, les rebelles ont pris le dessus et ont réussi à s’emparer de la ville stratégique de Bunagana, cité frontalière à l’Ouganda.

Les forces de défense du Rwanda « après avoir constaté d’énormes pertes et revers subis par ses protégés sur le terrain », ont décidé de « voiler l’intangibilité de notre territoire en occupant la cité de Bunagana », informe le communiqué de l’armée.

D’après l’ONU, près de 400 Congolais sont arrivés en Ouganda fuyant les combats. L’armée congolaise a également opté pour un replie tactique.

Lundi, l’Union Africaine a réitéré ses préoccupations et appelé à une « cessation immédiate de toutes formes de violences par tout groupe armé et de toute activité militaire présentant une quelconque menace pour l’un ou l’autre de la République du Rwanda et de la RDC ». L’institution continentale appelle au dialogue pour une issue pacifique à l’impasse qui s’éternise entre Kigali et Kinshasa.